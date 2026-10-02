Candidate péquiste de Beauce-Sud
Angèle Bouffard présente son bilan de fin de campagne
À quelques jours de la fin de la campagne électorale, Angèle Bouffard, candidate péquiste de Beauce-Sud, dresse son bilan.
D'entrée de jeu, elle adresse deux questions aux électeurs: « Au moment de voter, demandons-nous dans quel monde on veut vivre ? Voulons-nous, pour vrai, d’un monde où tous les acquis sociaux et les services publics seront passés au bulldozer, pour vous livrer aux mains du privé, avec vos seules ressources pour payer vos services ? »
Elle souligne que le Parti québécois vise un gouvernement majoritaire avec Paul St-Pierre-Plamondon comme Premier ministre. « C’est par le courage et la détermination que nous viendrons à bout des embûches. Économiquement, dans Beauce-Sud, nous avons tout qu’il faut pour réussir, tout en préservant les acquis sociaux du Québec, une société qui fait l’envie partout dans le monde. »
Angèle Bouffard appuie sur certaines de ses volontés au sein du Québec, notamment sur la condition féminine, le soutien aux familles et aux services communautaires. « Moi, je veux vivre dans un Québec où les jeunes peuvent étudier sans s’appauvrir, trouver un logement, avoir accès à des services publics de qualité. Dans un Québec où ils peuvent vivre dans un environnement sain, travailler, entreprendre et construire leur vie ici en Beauce, si c’est leur choix », a-t-elle précisé.
En ce sens, la candidate rappelle ses objectifs, dont la décentralisation des décisions pour redonner plus de pouvoir aux régions, l'investissement dans le secteur agricole, l'accès aux services de santé et le maintien à domicile des aînés.
« Je veux contribuer à un Québec solide, qui fait confiance à ses régions, qui rapproche les décisions des gens et qui favorise l’égalité des chances. Voilà le monde où je veux vivre », a conclu Angèle Bouffard.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Carnet de campagne — Jour 39
Voici quelques dépêches en ce Jour 39 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. — La campagne électorale amorce désormais son dernier jour avant le scrutin qui aura lieu demain, lundi 5 septembre. Les électeurs qui ne l'ont pas déjà fait, sont invités à se rendre aux urnes dès ...LIRE LA SUITE
Carnet de campagne — Jour 38
Voici quelques dépêches en ce Jour 38 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. — Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti , était hier du côté du CIMIC pour visiter MECANIUM à Saint-Georges. Il a également été à la rencontre du Dre Patricia ...LIRE LA SUITE
Carnet de campagne — Jour 37
Voici quelques dépêches en ce Jour 37 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. — Accompagné de l’Association PLQ Beauce-Sud, le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti , a fait une tournée économique à travers le comté durant la journée de ...LIRE LA SUITE