Samuel Poulin accepte la défaite avec sérénité

Après huit années comme député de la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin a été défait ce lundi soir par le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.

Malgré la défaite, Samuel Poulin a été accueilli chaleureusement par ses partisans et ses proches réunis au Georgesville ce lundi soir. « Je vais très bien et je suis très serein », a-t-il lancé d’entrée de jeu avant de féliciter son successeur. « Je lui assure mon entière collaboration pour la suite des choses. »

Le député sortant a ensuite remercié les citoyens du Sud, « c'est grâce à eux si j’ai eu l'occasion d'être ministre (...) ça m'a permis de vivre des expériences incroyables dans ma vie », ainsi que les partisans et les bénévoles présents à la soirée. Il a aussi souligné l’engagement de son équipe de comté et de son cabinet. « Merci pour votre dévouement, votre énergie, votre patience parce que ça prend énormément de patience pour faire de la politique. »

Samuel Poulin s’est dit très content de son expérience comme député et ministre. Il estime avoir donné tout ce qu’il avait à donner. Du haut de ses 35 ans, il a annoncé que même s’il ne sait pas encore ce qu’en sera la suite, il ne prendrait évidemment pas sa retraite. « C’est 12 années de vie politique, beaucoup de sacrifices alors je vais prendre un moment d’arrêt pour réfléchir à tout ça. »

En conclusion, il a parlé d'espoir. « J'aime profondément le Québec, j'aime notre langue, j'aime notre culture et j'aime ce que nous sommes comme Québécois. Il est important de se rappeler que tous les rêves sont possibles au Québec. Peu importe l'âge que vous avez, tous les rêves sont possibles. Et je vous demande ce soir d'être fier d'être québécois, on a cette responsabilité-là de toujours porter les rêves que les Québécois ont. »

Au moment d’écrire ces lignes, Samuel Poulin avait 22,40% des votes en sa faveur tandis que le vainqueur de l’élection provinciale dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin du Parti conservateur du Québec a 58,52%.