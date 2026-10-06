La CAQ rayée de la carte
Paul St-Pierre Plamondon devient premier ministre du Québec
Le Parti québécois a remporté les élections provinciales, ce lundi 5 octobre, et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, deviendra le prochain premier ministre du Québec.
Selon les résultats préliminaires, le PQ obtient 28 % des voix et fait élire 59 députés, ce qui le place en situation de gouvernement minoritaire, cinq sièges sous la barre de la majorité fixée à 64.
La soirée a surtout été marquée par l'effondrement de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Le parti de la première ministre sortante, Christine Fréchette, récolte 13,3 % des suffrages, mais ne fait élire aucun député. La formation, qui comptait 90 élus suite à l’élection de 2022, est ainsi complètement rayée de la carte électorale.
Le Parti libéral du Québec, et son chef Charles Milliard, formeront l'opposition officielle avec 24,3 % des voix et 38 députés élus ou en avance, dont deux sont toujours en tête au moment d'écrire ces lignes. Le Parti conservateur du Québec obtient 20,8 % des voix et 18 députés, dont un toujours en avance, alors que Québec solidaire fait élire 9 députés avec 12,4 % des suffrages.
« Fier d'être Québécois »
Devant ses partisans, Paul St-Pierre Plamondon s'est d'abord dit ému. « Les mots me manquent pour vous dire à quel point ce soir, je suis fier d'être Québécois », a lancé le chef péquiste. Il a souligné que son parti avait multiplié par vingt sa députation par rapport à 2022, alors qu'il ne comptait que trois élus.
Conscient de diriger un gouvernement minoritaire, le futur premier ministre a fait plusieurs appels à la collaboration. « Les Québécois ont parlé ce soir, ils ont décidé d'élire le Parti québécois en lui demandant aussi de travailler avec les autres partis. Je comprends parfaitement ce message », a-t-il affirmé. Il s'est engagé à ce que le prochain budget reflète des éléments des programmes de toutes les formations politiques. « Le Parti québécois formera un gouvernement qui tend la main et je serai le premier ministre de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, sans exception », a-t-il insisté.
Paul St-Pierre Plamondon a indiqué s'être entretenu au téléphone avec Christine Fréchette, qui lui a assuré sa pleine collaboration durant la période de transition. Il a également salué ses adversaires Charles Milliard, Éric Duhaime et Ruba Ghazal.
Parmi ses premières priorités, le chef péquiste a annoncé une mise à jour économique dès cet automne, notamment pour soulager les Québécois qui en arrachent avec le coût de la vie et pour agir en itinérance avant l'hiver. « Nous allons réduire de moitié l'itinérance au Québec », a-t-il promis, ajoutant vouloir réduire la bureaucratie et le gaspillage de fonds publics.
Le nouveau premier ministre a réaffirmé son engagement de consulter la population sur l'avenir du Québec, en souhaitant le concours d'autres députés indépendantistes. « Un référendum, c'est une opportunité de décider par soi-même. C'est un geste de démocratie », a-t-il fait valoir.
La vague bleue en Beauce
Pour rappel, en Beauce, la déroute caquiste s'est traduite par la perte des deux circonscriptions au profit du Parti conservateur du Québec. Dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin a largement défait le ministre sortant des Affaires municipales, Samuel Poulin, avec 58,2 % des voix. Dans Beauce-Nord, Patricia Drouin succède au caquiste Luc Provençal avec 61,9 % des voix.
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