Quatre ans plus tard, Jonathan Poulin prend sa revanche dans Beauce-Sud

C'est dans une atmosphère survoltée, devant plus d'une centaine de partisans réunis au Dooly's de Saint-Georges, que le conservateur Jonathan Poulin a célébré sa victoire dans Beauce-Sud, ce lundi 5 octobre. Quatre ans après avoir été défait par seulement 428 voix, le candidat du Parti conservateur du Québec l'emporte cette fois très largement face au député et ministre sortant, Samuel Poulin.

À l'heure d'écrire ces lignes, Jonathan Poulin récolte 58,5 % des voix et compte plus de 13 000 votes d'avance sur le caquiste, qui obtient 22,4 % des suffrages. Suivent la péquiste Angèle Bouffard avec 8,9 %, le libéral Alvaro Peressutti avec 7,7 % et la solidaire Amélie Carrier avec 2,2 %.

Devant ses militants, le nouveau député est d'abord revenu sur la soirée électorale de 2022. « Il y a quatre ans, j'avais les larmes aux yeux, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. On avait perdu par 428 votes », a-t-il rappelé. Il a raconté que l'élection d'un gouvernement caquiste avait alors été annoncée dès 20 h 08, mais que la lutte avait été si serrée dans Beauce-Sud que le verdict n'était tombé qu'à minuit trente.

« Le soir même, je savais que j'allais à nouveau être candidat dans Beauce-Sud à l'élection suivante », a confié Jonathan Poulin. Selon lui, la forte participation observée en Beauce en 2022 témoignait de l'intérêt suscité par les propositions conservatrices, notamment sur l'écart entre l'argent envoyé à l'État et les services reçus en retour. « On avait senti cet espoir-là, puis il y a eu une grande déception le soir en 2022. Puis moi, je ne voulais pas que cet espoir-là s'éteigne », a-t-il poursuivi.

Le conservateur a assuré avoir misé sur la proximité durant la campagne, en multipliant les activités grand public et les présences dans les matchs sportifs. « J'ai trouvé que nos politiciens se sont de plus en plus isolés du monde. Mais c'est un cercle vicieux. Quand t'arrêtes d'être avec ton monde, tu prends des positions, puis t'adoptes des politiques publiques qui sont déconnectées du monde. Un politicien, c'est fait pour avoir les deux pieds sur le terrain tout le temps », a-t-il soutenu.

Fidèle à son habitude, Jonathan Poulin s'est adressé à la foule sans texte. « Vous voyez, je ne prépare jamais mes discours. Moi, c'est tout le temps « ad lib », ça vient du cœur », a-t-il lancé.

Il a enfin décoché une flèche à l'endroit de ses adversaires. « J'ai trouvé mes adversaires audacieux parce qu'ils ont basé leur campagne électorale dans la Beauce essentiellement sur la peur. Et je savais que les Beaucerons, ce ne sont pas des peureux! » a conclu le nouveau député, sous les applaudissements.

Les résultats demeurent préliminaires et seront confirmés lors du recensement des votes par Élections Québec au cours des prochaines heures.