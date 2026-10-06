Jonathan Poulin l'emporte pour les conservateurs dans Beauce-Sud

Le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin, a été élu député de Beauce-Sud ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec.

À l'heure d'écrire ces lignes, le candidat conservateur récoltait 55,8 % des voix et comptait une avance de 4 931 votes devant le député sortant, Samuel Poulin, selon Élections Québec. Il défait ainsi le candidat de l'Équipe Christine Fréchette-Coalition Avenir Québec.

Ce résultat marque une revanche pour Jonathan Poulin, qui s'était incliné par seulement 428 voix face au même adversaire lors de l'élection de 2022.

Samuel Poulin, de son côté, représentait la circonscription à l'Assemblée nationale depuis 2018.

À noter que le chef du parti, Éric Duhaime, est lui aussi largement élu dans Bellechasse, avec actuellement une avance de plus de 6 000 voix.

Plus de détails à venir.