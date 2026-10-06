Pour sa seconde candidature
Jonathan Poulin l'emporte pour les conservateurs dans Beauce-Sud
Le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin, a été élu député de Beauce-Sud ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec.
À l'heure d'écrire ces lignes, le candidat conservateur récoltait 55,8 % des voix et comptait une avance de 4 931 votes devant le député sortant, Samuel Poulin, selon Élections Québec. Il défait ainsi le candidat de l'Équipe Christine Fréchette-Coalition Avenir Québec.
Ce résultat marque une revanche pour Jonathan Poulin, qui s'était incliné par seulement 428 voix face au même adversaire lors de l'élection de 2022.
Samuel Poulin, de son côté, représentait la circonscription à l'Assemblée nationale depuis 2018.
À noter que le chef du parti, Éric Duhaime, est lui aussi largement élu dans Bellechasse, avec actuellement une avance de plus de 6 000 voix.
Plus de détails à venir.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Alvaro Peressutti accepte le verdict et tend la main à Jonathan Poulin
Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, se dit à la fois fier de sa campagne et surpris par l'ampleur de la victoire conservatrice. Avec 7,7 % des voix, il termine au quatrième rang, mais améliore nettement le score de sa formation, qui n'avait récolté que 2,83 % des suffrages dans la circonscription en ...LIRE LA SUITE
Gouvernement minoritaire: Angèle Bouffard croit à la collaboration
Même si elle aurait vraiment aimé être partie prenante du gouvernement et une députée pour le comté de Beauce-Sud, Angèle Bouffard se réjouit que son chef Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, devienne le prochain Premier ministre du Québec. « Je suis extrêmement heureuse parce que, pour moi, le Parti québécois c'est ...LIRE LA SUITE
Patricia Drouin savoure sa large victoire dans Beauce-Nord
Au lendemain de son élection, la nouvelle députée conservatrice de Beauce-Nord, Patricia Drouin, se dit honorée de la confiance que lui ont accordée les électeurs. Ce lundi soir, la candidate du Parti conservateur du Québec l'a emporté avec 61,8 % des voix, soit 22 164 votes, selon les résultats d'Élections Québec. Elle devance largement ...LIRE LA SUITE