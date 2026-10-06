Ancienne mairesse de Vallée-Jonction
Patricia Drouin élue députée de Beauce-Nord
La candidate du Parti conservateur du Québec, Patricia Drouin, a été élue députée de Beauce-Nord ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec. Elle succède au caquiste Luc Provençal, qui ne sollicitait pas de nouveau mandat.
À l'heure d'écrire ces lignes, la candidate conservatrice récoltait 58,9 % des voix et comptait une avance de 4 176 votes devant son plus proche poursuivant, selon Élections Québec.
Patricia Drouin devance notamment Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette-Coalition avenir Québec, Éric Gagnon Poulin, du Parti québécois, et Nancy Labbé, du Parti libéral du Québec.
Pour rappel, Luc Provençal représentait la circonscription à l'Assemblée nationale depuis 2018, tout comme son collègue de Beauce-Sud, Samuel Poulin.
À noter que le chef du parti, Éric Duhaime, est lui aussi largement élu dans Bellechasse, avec actuellement une avance de plus de 6 000 voix.
Plus de détails à venir.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Alvaro Peressutti accepte le verdict et tend la main à Jonathan Poulin
Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, se dit à la fois fier de sa campagne et surpris par l'ampleur de la victoire conservatrice. Avec 7,7 % des voix, il termine au quatrième rang, mais améliore nettement le score de sa formation, qui n'avait récolté que 2,83 % des suffrages dans la circonscription en ...LIRE LA SUITE
Gouvernement minoritaire: Angèle Bouffard croit à la collaboration
Même si elle aurait vraiment aimé être partie prenante du gouvernement et une députée pour le comté de Beauce-Sud, Angèle Bouffard se réjouit que son chef Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, devienne le prochain Premier ministre du Québec. « Je suis extrêmement heureuse parce que, pour moi, le Parti québécois c'est ...LIRE LA SUITE
Patricia Drouin savoure sa large victoire dans Beauce-Nord
Au lendemain de son élection, la nouvelle députée conservatrice de Beauce-Nord, Patricia Drouin, se dit honorée de la confiance que lui ont accordée les électeurs. Ce lundi soir, la candidate du Parti conservateur du Québec l'a emporté avec 61,8 % des voix, soit 22 164 votes, selon les résultats d'Élections Québec. Elle devance largement ...LIRE LA SUITE