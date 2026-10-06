Patricia Drouin élue députée de Beauce-Nord

La candidate du Parti conservateur du Québec, Patricia Drouin, a été élue députée de Beauce-Nord ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec. Elle succède au caquiste Luc Provençal, qui ne sollicitait pas de nouveau mandat.

À l'heure d'écrire ces lignes, la candidate conservatrice récoltait 58,9 % des voix et comptait une avance de 4 176 votes devant son plus proche poursuivant, selon Élections Québec.

Patricia Drouin devance notamment Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette-Coalition avenir Québec, Éric Gagnon Poulin, du Parti québécois, et Nancy Labbé, du Parti libéral du Québec.

Pour rappel, Luc Provençal représentait la circonscription à l'Assemblée nationale depuis 2018, tout comme son collègue de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

À noter que le chef du parti, Éric Duhaime, est lui aussi largement élu dans Bellechasse, avec actuellement une avance de plus de 6 000 voix.

Plus de détails à venir.