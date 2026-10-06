Gouvernement minoritaire: Angèle Bouffard croit à la collaboration

Même si elle aurait vraiment aimé être partie prenante du gouvernement et une députée pour le comté de Beauce-Sud, Angèle Bouffard se réjouit que son chef Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, devienne le prochain Premier ministre du Québec.

« Je suis extrêmement heureuse parce que, pour moi, le Parti québécois c'est clairement le maintien des services publics avec une efficacité accrue », a-t-elle mentionné à EnBeauce.com en fin de soirée électorale ce lundi. Contre la privatisation, elle s’est dit soulagée de savoir que le pouvoir en place sera « au service des gens pour qu'ils puissent avoir accès au service qu'ils ont payé depuis toujours. »

De plus, elle estime que le Parti québécois a aidé les précédents gouvernements à créer l'équité entre les citoyens et à mettre en place plusieurs modèles comme les CLSC ou les CPE.

Une première campagne enrichissante

Après sa première campagne électorale, la candidate du Parti québécois regrette d’avoir été la seule à parler d’agriculture et de foresterie durant les dernières semaines. Elle espère donc que ses idées seront entendues et que le député conservateur élu dans Beauce-Sud donnera une tribune aux personnes de ces milieux.

« Moi j'ai tout donné parce que je suis arrivé un peu tard », a expliqué Angèle Bouffard concernant la campagne électorale. Elle reconnaît qu’elle n’avait pas les bagages qu’on pu avoir ses adversaires Jonathan Poulin et Samuel Poulin. « Je n'avais pas ces années de vécu, moi je suis la recrue dans la campagne électorale. Mais croyez-moi, on a mis de belles bases, le Parti québécois est solide dans le comté. On est en train de remonter la prestance du parti et croyez-moi les quatre prochaines années on va être là sur le terrain. »

En attendant, elle souhaite vivement que les citoyens soient bien servis, bien que le nouveau député de Beauce-Sud ne soit pas du parti au pouvoir. « J'aurais aimé être vraiment partie prenante du gouvernement et être une députée pour la région. Je pense que ça aurait facilité beaucoup de choses. Là je sais que ce sera moins fluide, mais on verra bien. »

Gouvernement minoritaire

Angèle reste optimiste quant au fait que son parti soit un gouvernement minoritaire, car l’union fait la force d’après elle. « Je pense qu'il y avait des bonnes idées qui sont ressorties de tous les partis durant la campagne. (...) Je suis consciente que nous aurons à discuter avec les autres partis, donc finalement peut-être que ce sera positif parce que nous aurons l'occasion de travailler ensemble pour mettre de l'avant les meilleures idées. »

La Beauceronne estime également que Paul St-Pierre Plamondon devrait mener un bon gouvernement « qui pourra s'appuyer sur les bonnes idées que nous avons et puis, au besoin, de celle des autres. »

Une nouvelle élection dans deux ans serait « déplorable » pour Angèle Bouffard qui a confiance en la collaboration des différents partis réunis à l’Assemblée nationale. « Les gens ont voté, ils ont exprimé leur souhait et ça demande une dynamique de cohabitation puis de collaboration. »