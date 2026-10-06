Patricia Drouin savoure sa large victoire dans Beauce-Nord

Au lendemain de son élection, la nouvelle députée conservatrice de Beauce-Nord, Patricia Drouin, se dit honorée de la confiance que lui ont accordée les électeurs. Ce lundi soir, la candidate du Parti conservateur du Québec l'a emporté avec 61,8 % des voix, soit 22 164 votes, selon les résultats d'Élections Québec.

Elle devance largement la libérale Nancy Labbé, qui termine au deuxième rang avec 15,1 % des suffrages. Suivent le péquiste Éric Gagnon Poulin avec 12,1 %, le caquiste Philippe Simard avec 6,9 % et la solidaire Julie Dionne avec 3,4 %.

Patricia Drouin succède ainsi à Luc Provençal, qui représentait la circonscription pour la Coalition avenir Québec depuis 2018 et qui ne sollicitait pas de nouveau mandat. Son successeur désigné sous la bannière caquiste, Philippe Simard, glisse au quatrième rang, à l'image de la débâcle de la formation de Christine Fréchette à l'échelle provinciale.

« Hier, j'étais vraiment fébrile. Je me sentais vraiment choyée. Puis je vous dis encore plus ce matin d'avoir autant d'électeurs qui m'ont fait confiance puis qui ont fait confiance au Parti conservateur, a confié la nouvelle élue. Elle affirme avoir senti sur le terrain une réelle volonté de changement. De voir qu'ils se sont déplacés pour m'appuyer, je me sens vraiment honorée. Je ne peux pas demander mieux », a-t-elle ajouté.

La députée a également souligné le travail collectif de son parti, mené durant la campagne. « On a travaillé beaucoup en équipe. Puis pour nous, c'était vraiment comme une conclusion parfaite d'avoir autant d'élus avec nous », a-t-elle fait valoir, se disant « vraiment soudés comme équipe ».

Parmi ces élus figure son voisin de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, qui a lui aussi remporté une victoire éclatante lundi soir. Patricia Drouin le décrit comme l'une des premières personnes à l'avoir convaincue de se lancer en politique. « C'est une des premières personnes qui m'a convaincue de me porter candidate, même avant que ça soit dans mes pensées », a-t-elle raconté. Les deux conservateurs avaient notamment fait campagne ensemble dans Arthabaska, lors de l'élection partielle où s'était présenté leur chef. « Je suis très fière de lui. Je suis certaine qu'on va être capables de bien travailler ensemble pour faire pousser les dossiers importants au niveau de la Beauce », a-t-elle assuré.

Dans les prochains jours, Patricia Drouin compte prendre le temps de bien s'entourer. « Je veux prendre mon temps pour confirmer les bonnes personnes qui vont travailler avec moi », a-t-elle expliqué. Elle indique aussi avoir communiqué avec Luc Provençal, actuellement à l'extérieur, afin d'assurer un transfert d'expertise et d'éplucher les dossiers en profondeur.

« Je veux être prête sur le terrain puis rester proche des gens. Pour moi, c'est quelque chose d'important », a conclu la députée.