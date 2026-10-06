Saint-Georges
Manon Bougie félicite tous les candidats et les nouveaux élus
La mairesse de Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, ainsi que les membres de son conseil municipal ont tenu à féliciter l’ensemble des candidates et candidats de la circonscription de Beauce-Sud.
Ils soulignent leur implication et leur engagement dans l’exercice démocratique qui a été fait dans le cadre de la campagne électorale provinciale.
Manon Bougie a également félicité le nouveau député de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, ainsi que le nouveau premier ministre désigné du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, pour leur élection respective. « Je suis prête à travailler avec eux pour le développement de notre belle ville et de notre magnifique région. C’est ensemble que nous pourrons répondre aux besoins de notre communauté et poursuivre le développement de notre milieu », a souligné la mairesse de Saint-Georges.
« Je tiens enfin à remercier le député sortant, Samuel Poulin, pour sa contribution au cours des dernières années dans la circonscription de Beauce-Sud », d’ajouter Mme Bougie.
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