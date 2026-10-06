Parti libéral du Québec
Alvaro Peressutti accepte le verdict et tend la main à Jonathan Poulin
Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, se dit à la fois fier de sa campagne et surpris par l'ampleur de la victoire conservatrice. Avec 7,7 % des voix, il termine au quatrième rang, mais améliore nettement le score de sa formation, qui n'avait récolté que 2,83 % des suffrages dans la circonscription en 2022.
« Mon état d'esprit ? D'un côté, fier, parce que de toute évidence, le Parti libéral a fait quelque chose de bien par rapport à où on était il y a quatre ans, a-t-il souligné à EnBeauce.com, dans une entrevue, se disant très fier du travail qui a été accompli par moi et mon équipe ».
S'il savait que les conservateurs avaient une longueur d'avance, le libéral avoue ne pas avoir anticipé un tel raz-de-marée. « De voir que presque 60 % des gens se sont ralliés aux idées des conservateurs, je pense que c'est un verdict très clair, non seulement à leur faveur, mais aussi pour le changement », a-t-il analysé. Il voit dans la déroute caquiste le signe d'une profonde lassitude. « La Coalition avenir Québec passe de 90 députés à zéro dans un espace de quatre ans. On voit à quel point les gens en avaient vraiment ras-le-bol », a-t-il observé.
« Je ne suis pas un démocrate à géométrie variable. J'accepte le verdict », a tranché Alvaro Peressutti, qui suivra avec intérêt les débuts du gouvernement minoritaire péquiste et l'arrivée des conservateurs à l'Assemblée nationale. « Ça reste un gouvernement minoritaire, fait que ça peut aller très, très vite, comme ça peut être très long. On ne le sait pas », a-t-il rappelé.
Un message à Jonathan Poulin
Le candidat libéral a tenu à féliciter Jonathan Poulin pour sa victoire, affirmant n'avoir rien à lui reprocher personnellement malgré les accrochages survenus entre le conservateur et Samuel Poulin durant la campagne. Il l'invite toutefois à prendre la mesure de son nouveau rôle. « Il parle au nom de tous, puis il y a un travail à faire pour s'assurer que ce soit avec beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de respect envers l'ensemble des parties prenantes », a-t-il insisté.
Selon lui, le nouveau député devra maintenant démontrer qu'il est capable de concilier et « de construire et pas juste de détruire ». « Maintenant, les gens qui criaient fort à côté de lui vont être dans sa face. Donc il va falloir livrer des résultats », a prévenu Alvaro Peressutti, qui se dit prêt à collaborer dans la mesure du possible pour aider Jonathan Poulin à rebâtir des liens avec les citoyens qui se sentent moins écoutés. « Mais bon succès, puis la Beauce en premier », a-t-il lancé.
Pour sa toute première campagne électorale, Alvaro Peressutti dresse un bilan personnel très positif. « Moi, je suis une bien meilleure personne aujourd'hui que je l'étais il y a quelques semaines. C'est une des expériences les plus humaines que j'ai vécues de ma vie », a-t-il confié. Il estime avoir découvert la Beauce comme très peu de gens ont pu le faire. « J'ai frappé à des centaines de portes. Je suis probablement le candidat qui a frappé au plus de portes dans la province », a-t-il raconté, assurant s'être investi dans la campagne jour et nuit.
Après une période de recul pour assimiler ce qu'il a vécu, il entend poursuivre son engagement au sein de sa formation. « Je reste impliqué avec le Parti libéral. Pour moi, c'est ma famille politique », a-t-il affirmé, promettant qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. « Le Parti libéral en Beauce-Sud, je suis là-dedans encore pour un très bon bout de temps », a-t-il conclu.
Pour rappel, à l'échelle de la province, le Parti libéral du Québec formera l'opposition officielle à l'Assemblée nationale avec ses 40 députés élus.
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