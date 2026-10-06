« Ce n'est pas une défaite personnelle », affirme Philippe Simard

Pas de grand rassemblement ni de discours devant les caméras pour Philippe Simard ce lundi soir. Le candidat de l'Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec dans Beauce-Nord a préféré suivre les résultats entouré de ses proches, de ses amis, de ses bénévoles et de son directeur de campagne.

Un choix assumé pour celui qui dit avoir mené une campagne « réaliste » du début à la fin. Avec 6,9 % des voix, le jeune homme de 21 ans termine au quatrième rang, loin derrière la conservatrice Patricia Drouin, élue avec 61,8 % des suffrages.

« Je suis un gars de 21 ans. J'ai décidé de me lancer en politique. J'ai décidé de défendre la formation gouvernementale qui était sortante. Je pense que je l'ai fait avec brio et je l'ai fait avec honnêteté et transparence », estime-t-il.

Philippe Simard croyait pourtant la victoire possible, jusqu'aux débats des chefs. « Après les débats, force a été d'admettre que Madame Fréchette n'a pas performé », reconnaît-il. La chute des intentions de vote qui a suivi l'a amené à alléger son agenda au cours de la dernière semaine. Il n'a d'ailleurs jamais caché ses désaccords avec certaines décisions du gouvernement caquiste. « C'est vrai qu'il y en a des décisions de la CAQ que je ne partage pas. Northvolt, Taiga Motors, Lion Électrique, ce sont toutes des choses qui sont contre mes valeurs », tranche-t-il.

« C'est une défaite de l'équipe Christine Fréchette, Coalition avenir Québec »

Pour l'ancien conseiller politique, le message des électeurs vise clairement le parti plutôt que le candidat. Il raconte que plusieurs citoyens sont venus lui dire avoir hâte qu'il se représente, mais pas sous cette bannière.

« Le candidat, il passe, mais là, c'est le parti qui ne passe pas. Ce n'est pas une défaite personnelle, ce n'est pas une défaite de Philippe Simard, c'est une défaite de l'équipe Christine Fréchette, Coalition avenir Québec. »

Le jeune caquiste salue au passage le ton de la campagne dans Beauce-Nord, qu'il oppose aux accrochages observés dans la circonscription voisine. « Patricia Drouin l'a joué de façon fair. Nancy, Éric et moi-même également », souligne-t-il. Il a aussi eu une pensée pour Samuel Poulin, défait par Jonathan Poulin dans Beauce-Sud. « Personne ne peut dire que Samuel Poulin a mal fait son travail. Ce gars-là a été dévoué à Beauce-Sud corps et âme », insiste-t-il.

S'il refuse de « cracher sur le Parti conservateur », Philippe Simard se dit toutefois inquiet du profil de certains élus de la formation d'Éric Duhaime à l'échelle du Québec. « Je pense que c'est un parti qui mérite sa place, mais il y a une professionnalisation à continuer », nuance-t-il.

Rayée de la carte lundi, la CAQ devra maintenant se reconstruire, selon lui, avec un nouveau leadership et peut-être même une nouvelle identité. « Est-ce qu'on doit changer le nom de la CAQ? Peut-être », lance-t-il. Pour l'instant, ce sont les études qui l'attendent. Mais Philippe Simard ne ferme aucune porte. « Je me laisse comme agent libre. »