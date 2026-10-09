Samuel Poulin remet ses dossiers à Jonathan Poulin et tourne la page

Quatre jours après sa défaite dans Beauce-Sud, le député sortant Samuel Poulin a rencontré son successeur conservateur, Jonathan Poulin, ce vendredi 9 octobre, afin d’amorcer la période de transition. L’actuel ministre des Affaires municipales en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux.

La rencontre, d’une durée d’environ une heure et demie, a permis de passer en revue plusieurs dossiers en cours ou à venir touchant les municipalités, les citoyens et les entreprises de la circonscription. Le caquiste dit avoir transmis tout ce qui pouvait l’être « avec les autorisations nécessaires », en plus de partager quelques conseils sur le fonctionnement et les démarches à suivre pour faire avancer les dossiers.

Comme il s’y était engagé, c’est dès le soir de l’élection que Samuel Poulin avait pris contact avec le nouveau député. « C’est ça aussi, servir la Beauce. Peu importe les couleurs politiques, quand il est question de nos citoyens, il faut travailler pour eux. »

Il entend d’ailleurs faire de même avec le futur ministre des Affaires municipales du gouvernement péquiste.

Le ton de la publication devient plus personnel lorsque Samuel Poulin évoque les témoignages reçus depuis lundi. Il parle d’une « vague d’amour incroyable » et de plus d’un millier de messages, auxquels il ne pourra malheureusement pas tous répondre. « Sachez que je lis vos messages et qu’ils me touchent profondément », écrit-il.

L’ex-député annonce aussi qu’il fermera ses réseaux sociaux au cours des prochaines semaines. Il en profite pour remercier son équipe pour son dévouement et sa loyauté, ainsi que les fonctionnaires des différents ministères avec qui il a travaillé, saluant leur professionnalisme au service du Québec.

Ses derniers mots s’adressent aux citoyens de Beauce-Sud, qu’il remercie pour leur confiance et leur soutien au fil des ans. « Je ferme aujourd’hui ce grand chapitre de ma vie. Le cœur rempli de gratitude, de souvenirs et de fierté pour tout ce que nous avons accompli ensemble. »

Élu pour la première fois en 2018, puis réélu en 2022, Samuel Poulin aura représenté Beauce-Sud à l’Assemblée nationale pendant huit ans, dont les derniers mois à titre de ministre des Affaires municipales dans le gouvernement de Christine Fréchette.