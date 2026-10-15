De caquiste, elle transite par les libéraux pour atterrir chez les conservateurs

Après avoir laissé, en juillet dernier, son poste de directrice de bureau du député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provençal, pour orchestrer la campagne électorale de Nancy Labbé, qui a briguée les suffrages pour les libéraux, Mélanie Gilbert retrouvera son ancien poste de direction avec la nouvelle députée Patricia Drouin, élue sous la bannière du Parti conservateur du Québec.

C'est ce qu'a appris EnBeauce.com de diverses sources.

« Ce qui importe pour moi, c'est d'embaucher les meilleurs, des gens qui ont de l'expérience », a fait savoir la députée Drouin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. La nouvelle élue n'a pas confirmé ni infirmé la nomination de Mme Gilbert dans cette fonction, ce qui devrait être officialisé au cours de la semaine prochaine.

L'élue, qui sera assermentée avec ses collègues du PCQ le 22 octobre, ne s'inquiète pas des affiliations politiques antérieures.

En ce sens, elle occupera à Sainte-Marie le même bureau de comté que son prédécesseur, Luc Provençal, qu'elle a rencontré le 9 octobre, pour le transfert des dossiers de la circonscription. « Ça a été fait de façon très professionnelle », a-t-elle souligné.

La dame envisage aussi d'ouvrir un bureau satellite à Beauceville, afin de mieux desservir ses commentants sur le territoire.

Pour sa part, jointe au téléphone par EnBeauce.com, Mélanie Gilbert n'a rien confirmé à ce sujet ni voulu commenter son cheminement d'affiliation politique autre que de déclarer: « [Au bureau de comté], j'ai toujours travaillé pour le bien-être des citoyens. J'ai une très bonne réputation là-dessus. »