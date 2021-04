L'Écocentre ouvrira lundi à Saint-Georges

En raison du printemps hâtif, la Ville de Saint-Georges a décidé d'ouvrir l’Écocentre à compter du lundi 19 avril, au lieu du 4 mai.

Cet endroit permet aux résidents de déposer leurs résidus de jardins, plantes, fleurs, feuilles, branches ayant un maximum de 1 cm de diamètre, etc. Cela dans le but de diminuer l’enfouissement et ainsi éviter de payer pour enfouir des matières qui peuvent avoir une seconde vie, notamment par le compost.

L’Écocentre, qui est ouvert jusqu’au 15 novembre de chaque année, est situé dans le parc industriel au 1825, 95e Rue à Saint-Georges.

Rappelons que les utilisateurs doivent apporter une pièce d’identité avec photo et adresse, car ce service gratuit n'est offert qu'aux citoyens de cette ville.