Veille d'orages violents sur la région

Environnement Canada a émis ce matin une alerte de veille d'orages violents, qui pourraient se produire cet après-midi et ce soir sur la région, particulièrement dans le secteur de Sainte-Marie-de-Beauce.

Parmi les principales menaces, on anticipe de fortes rafales pouvant atteindre 100 kilomètres à l'heure et une pluie très forte. De même, de la grêle d'un diamètre de près de 1 centimètre pourrait s'abattre au sol.

Les fortes rafales de vent peuvent endommager les arbres ou les bâtiments.

Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau.

Des pannes de courant sont possibles par endroits.

«Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. Attachez les objets non fixés. Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et réduire considérablement la visibilité», avertit Environnement Canada.