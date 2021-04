Des corvées de nettoyage pour l'environnement à Saint-Prosper

Suite à l’initiative d’un résident de Saint-Prosper, une vingtaine de citoyens se sont mobilisés dimanche dernier, le 18 avril, afin de nettoyer une partie des fossés de la route 275 et de quelques routes rurales de la municipalité. De nombreux déchets ont été ramassés ce jour-là.

« Comment est-ce possible en 2021 qu’autant de résidus puissent encore être jetés en bordure des routes avec tous les moyens mis à la disposition des citoyens (écocentre ou Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud) ? Parfois, ce sont des résidus des bacs de récupération ou d’ordures ménagères qui s’envolent au vent, mais malheureusement la majorité des résidus qui se retrouvent en bordure des routes sont volontairement laissés par des citoyens », se désole le directeur général de Saint-Prosper, Dany Desjardins.

La municipalité rappelle que chaque petit geste compte et c'est pour cette raison qu'une seconde séance de ce genre a été programmée. Tous les citoyens sont donc invités à participer à la corvée de nettoyage ce samedi 24 avril dès 13 h 30. Un point de rencontre se tiendra dans le stationnement de l’église.

« Si vous avez la cause environnementale à cœur, apportez des sacs à poubelle, gants et éventuellement une chaudière. Cela peut commencer dans le fossé devant votre propriété ou en ramassant tout résidu soufflé par le vent sur votre terrain », a précisé la municipalité par voie de communiqué.

Pour participer à cette cause, veuillez communiquer avec Guillaume Rodrigue au 418 313-5886.

Rappelons que l’écocentre de Saint-Prosper ouvrira à partir du 24 avril, et ce jusqu’au 30 octobre 2021. Ouvert les mercredis et vendredis de 13 h à 16 h et les samedis de 8 h à 12 h, il s’agit d’un service gratuit et réservé strictement aux résidents de Saint-Prosper, consultez le www.saint-prosper.com pour toute l’information.