La Patrouille verte fait son retour dans la MRC Robert-Cliche

Après avoir cessé l’initiative depuis 2011, la MRC Robert-Cliche relance la Patrouille verte dès la fin du mois, et ce, jusqu’en septembre prochain afin de sensibiliser ses citoyens au recyclage et à la cause environnementale.

C’est Josiane Grenier, agente de sensibilisation environnementale à la MRC, et Jordan Pépin qui seront en charge de répondre aux questions des citoyens et de les aider à améliorer leur façon de recycler.

« On est censé faire de la sensibilisation lors des festivals et des événements publics qu’il pourrait y avoir sur notre territoire cet été, dépendamment des mesures sanitaires en place. On fera aussi de la coordination de la gestion de matières résiduelles lors de ces événements », a expliqué Josiane Grenier en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Les deux membres de la Patrouille verte vont également participer à des corvées de nettoyage, faire de la sensibilisation auprès de toute la population, que ce soit dans les maisons des jeunes, dans les camps de jour ou dans les résidences pour personnes âgées, par exemple.

« On va faire du “bac à bac” au lieu du porte à porte pour vérifier le contenu des bacs de recyclage, voir si les gens mettent les bonnes choses dans ce bac et les aviser si leur façon de recycler n’est pas adéquate. On leur expliquera pourquoi et comment faire pour améliorer cela », de préciser la jeune agente.

Leurs services sont entièrement gratuits et s’étendent sur l’ensemble du territoire de la MRC Robert-Cliche.