Attention au temps chaud et humide de ce début de semaine

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur en raison du temps chaud et humide prévu pour aujourd'hui et demain.

En effet, l'indice humidex de strouve entre 40 et 46 pour le sud et le centre du Québec.

Pour ce lundi, en Beauce, la température devrait monter jusqu'à 30 degrés Celsius, avec un ressenti de 40 degrés. La nuit ne sera pas vraiment rafraichissante avec des prévisions à 27, ressenti 37 degrés. Par conséquent, la journée de mardi devrait être orageuse avec des températures similaires.

Il est donc recommander par Environnement Canada de faire preuve de bienveillance si des personnes autour de vous sont plus à risque de maladie liée à la chaleur. « Prenez des nouvelles des personnes âgées, de celles qui vivent seules et d’autres personnes à risque, en personne ou par téléphone, plusieurs fois par jour », peut-on lire sur le site internet de l'organisation.

Quoi faire ?

Voici quelques conseils pour lutter contre la chaleur:

- boire de l’eau souvent et avant même d’avoir soif,

- fermer les stores ou les toiles, et ouvrir les fenêtres s’il fait plus frais à l’extérieur qu’à l’intérieur,

- mettre la climatisation en marche, utiliser un ventilateur ou se rendre dans un endroit plus frais que son espace de vie,

- suivre les conseils des autorités de santé publique de la région,

- planifier et organiser des activités en plein air aux heures les plus fraîches de la journée,

- limiter l’exposition directe au soleil et à la chaleur en portant des vêtements légers, pâles et amples ainsi qu'un chapeau à larges bords.

Il est important de ne surtout pas laisser des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, à l’intérieur d’un véhicule garé. Il faut vérifier le véhicule avant de le verrouiller afin de s'assurer qu’il ne reste personne à l’intérieur.