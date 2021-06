Les pivoines fleurissent bien au parc Veilleux

Depuis ces derniers jours et pour les trois prochaines semaines, les pivoines du parc Veilleux à Saint-Georges sont en pleine floraison. C’est le moment d’aller découvrir, ou redécouvrir, les 150 plants, d’au moins 130 variétés différentes, qui s’y trouvent.

La première plate-bande de pivoines a été mise en place au parc Veilleux vers 2007 grâce à quelques individus qui ont décidé de planter quelques-unes de ces fleurs. Par la suite, des comparses ont demandé aux citoyens s’ils avaient des pivoines à donner pour mettre à cet endroit et plusieurs personnes ont accepté. Le projet a alors grossi au fil du temps et la plate-bande a fini par prendre forme. Des compagnies ont même planté quelques pivoines spéciales et la Ville a établi un petit budget pour acheter de nouveaux plants chaque année.

« C’est parti tranquillement, ça a grossi et aujourd’hui on a une belle collection qui mérite d’être vue », a indiqué Michel Jacques, coresponsable des lieux.

La seconde plate-bande a été faite en 2013 alors que le Festival des pivoines se tenait ici, à Saint-Georges. Cette exposition de fleurs coupées à l’échelle provinciale a permis de récolter des fonds pour créer cet emplacement.

Ainsi, Michel Jacques et son ami Yves sont coresponsables de ces plates-bandes de pivoines qu’ils entretiennent fièrement tout au long de la saison, avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles.

« Chaque matin il faut nettoyer et ramasser les fleurs tombées, cela pour un bon six semaines de floraison. »

Notons que leur travail commence dès la fonte de la neige où ils nettoient les plants, ajoutent de l’engrais et du compost, et surveillent l’évolution de ces fleurs majestueuses. Ils n’arrêtent qu’au retour de l’hiver, après avoir taillé les pieds pratiquement jusqu’au ras du sol.

« C’est le temps de venir les voir, ça va tout ouvrir dans les prochains jours et ça va être magnifique », a conclu fièrement le passionné.

Il est possible de découvrir toutes les variétés présentes au parc sur ce lien.