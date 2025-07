La pluie a influencé la saison des fraises en Beauce

Les pluies intenses des dernières semaines ont influencé la saison des fraises dans la région, mais les producteurs restent positifs.

« S’il n’y avait pas plu autant que ça, on aurait eu une meilleure année », a expliqué Denis Mercier de la Fraisière Beauceville. « La récolte est abondante, mais on n’a pas assez d'auto cueillette. »

Bien que la pluie ait altéré la qualité des fraises, le problème provient surtout du fait que les visiteurs ne se déplacent pas pour l’auto cueillette un jour de mauvais temps. À la Fraisière Beauceville, les journées les plus importantes sont la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada, mais les gens n’ont pas répondu présents à cause de la mauvaise météo.

Denis Mercier s’estime tout de même chanceux de ne pas avoir été touché par la grêle, car cela aurait pu vraiment abîmer la récolte. « On prend ce que la nature nous donne », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Du côté de la Fruitière Laliberté à Saint-Lambert-de-Lauzon, la pluie a endommagé les champs. La saison des fraises se termine donc sept à dix jours plus tôt que d’habitude.

Enfin, le commerce Aux fruits de la colline à Sainte-Marie explique directement sur sa ligne téléphonique que les fraises sont moins abondantes que les années passées et plus petites.

Les gourmands qui souhaitent cueillir des fraises en Beauce devraient donc penser à se rendre rapidement chez les cultivateurs avant que la saison ne se termine ou que la pluie les achève.