Début de la saison du bleuet : le regroupement régional devient Bleuet Corymbe Québec

La saison du bleuet en corymbe frais bat officiellement son plein en Chaudière-Appalaches, marquant l’arrivée dans la région de ce petit fruit savoureux et local, disponible en autocueillette, dans les kiosques à la ferme et sur les marchés publics tout au long de l’été.

Cette saison 2025 est aussi marquée par un tournant important pour les producteurs de la région : le Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches adopte désormais le nom Bleuet Corymbe Québec, affirmant sa portée provinciale tout en demeurant ancré dans la région.

« Le conseil d’administration et les membres ont fait ce choix pour offrir un soutien toujours plus pertinent aux producteurs et les aider à être compétitifs », a expliqué Nancy Lapointe, de la bleuetière Lapointe et administratrice de Bleuet Corymbe Québec.

Pour les producteurs de Chaudière-Appalaches, ce changement de nom souligne leur expertise reconnue et leur rôle moteur dans le développement d’une culture locale durable. L’organisation mise sur la coopération provinciale tout en soutenant les fermes familiales et les traditions bien ancrées dans la région.

Un appel à l’achat local

Le président de l’association, Benoît Coulombe de la Ferme Giroflée, rappelle l’importance d’encourager les producteurs locaux : « Malgré une concurrence internationale féroce, il est essentiel de rappeler que le bleuet est aussi cultivé ici, au Québec. Nos producteurs travaillent avec passion dans des conditions souvent plus exigeantes. Il faut être fiers de nos bleuets québécois et les encourager tout au long de la saison ! »

Bleuet Corymbe Québec poursuit plusieurs initiatives pour soutenir les producteurs d’ici, à savoir la collaboration avec La Financière agricole du Québec pour mieux gérer les risques climatiques, la mise en place d’une info prix annuelle et d’un guide qualité pour valoriser la production locale, ou encore la promotion sur les réseaux sociaux et développement d’un site web pour mieux informer le public ainsi que le réseautage interrégional pour stimuler l’innovation et la collaboration dans la filière.

Avec plus de 1 million de plants répartis sur près de 525 entreprises agricoles au Québec, dont plusieurs en Chaudière-Appalaches, la filière offre une récolte échelonnée de juillet à fin août, grâce à la diversité des variétés cultivées.

Cet été, les producteurs invitent donc la population de Chaudière-Appalaches et d’ailleurs à penser local, à visiter les champs d’autocueillette, les kiosques de ferme et les marchés publics pour savourer la fraîcheur et soutenir une agriculture québécoise durable.