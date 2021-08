Canicule: les jeux d'eau seront ouverts jusqu'à 22 h à partir de demain

En raison de la canicule annoncée cette semaine, la Ville de Saint-Georges étendra l'accès à ses jeux d'eau jusqu'à 22 h, le tout à compter de demain.

Ce sera le cas pour les trois parcs dans lesquels on retrouve ces installations soit Veilleux, Poulin et de L'Érablière. Le tout restera ainsi jusqu'à nouvel ordre.

Par contre, les heures d'accès au bain libre des piscines publiques demeureront les mêmes, en raison d'un manque de personnel pour assurer la surveillance, a indiqué le responsable des communications de la Ville de Saint-Georges, Richard Poulin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Cependant, à compter de demain (mardi) et jusqu'à vendredi, les périodes de bain libre sont offertes gratuitement aux usagers. Rappelons que l'on compte des bassins au Centre Lacroix-Dutil et au Parc des Sept-Chutes.

Pour Saint-Georges et les environs, on prévoit pour les prochains jours des conditions de temps nuageux mais avec des facteurs d'humidité importants qui amèneront des températures ressenties variant entre 35 °C à 40 °C. De plus, les nuits seront chaudes et inconfortables avec des minimums près de 20°C jusqu'à vendredi.

Du temps plus frais devrait se manifester à compter de samedi.