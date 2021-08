Des journées à fondre sous le soleil à venir

Bien que la région a eu le droit à une petite pause de chaleur extrême dans les derniers jours, Dame Nature a décidé qu’il était temps de revenir en force avec un indice humidex de 40 jusqu’en début de semaine prochaine.

Selon Environnement Canada, aujourd’hui et demain sont particulièrement chauds avec des températures dépassant 30 degrés Celsius. Ne croyez pas qu’il sera possible d’être confortable la nuit, car les minimums annoncés sont près de 20 degrés, et ce jusqu’à mardi matin.

La piscine, les collations froides, l’eau, l’air conditionné, l’ombre, les jeux d’eau et les douches froides seront les meilleurs alliés dans cette nouvelle vague de chaleur.