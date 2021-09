La transition entre l'été et l'automne complètement bouleversée

Le Québec a connu un mois d’août épouvantablement chaud. Le mois de septembre ne fera pas exception à cette règle. Les météorologues s’entendent pour dire que nous vivrons de plus en plus avec des températures plus élevées durant ce mois.

Il a été remarqué que les températures moyennes sont à la hausse depuis les trente dernières années. Le changement de saison entre l’été et l’automne vit depuis les dernières décennies un grand changement. On pourrait dire que septembre s’ajouterait aux mois d’été. On a remarqué une augmentation de 0,9 °C à Québec.

On compte depuis les 10 dernières années cinq mois de septembre parmi les dix plus chaud que le Québec a connu. Les deux automnes les plus chauds jamais enregistrés sont ceux de 2011 et 2017. Par contre, souvenons-nous que l’année dernière, bien que l’été avait été très chaud, le mois de septembre avait été très froid.

Les données sont récoltées depuis 1981, et depuis 2000 les températures sont au-dessus des moyennes.