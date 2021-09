Le premier oxyde de magnésium écologique au monde sera produit dans la région

L’entreprise québécoise ECO2 Magnesia inc. vient d'annoncer un accord de partenariat avec 3R Minéral inc. pour produire, dans la région de Chaudière-Appalaches, le premier oxyde de magnésium écologique au monde.

Ces deux entreprises joignent leurs forces pour mener à bien ce projet économique d’envergure qui aura des bénéfices socioéconomiques et environnementaux directs pour cette région. À terme, ECO2 Magnesia représentera un investissement de près de 250 millions pour la production de 60 000 tonnes d’oxyde de magnésium par année.

Pour sa part, 3R Minéral, une entreprise de traitement de minerai reconnue pour sa capacité à décontaminer et à commercialiser les résidus miniers de façon sécuritaire, fournira la matière première à ECO2 Magnesia.qui pourra commercialiser ces résidus miniers en un oxyde de magnésium de très haute pureté.

Inventée au Québec, la technologie novatrice d’ECO2 Magnesia est d’intégrer la captation de CO2 à même son procédé. De cette façon, ECO2 Magnesia produit un MgO ultrapur en diminuant du même coup les émissions de CO2, une première pour l’industrie.

Aligné sur les principes de l’économie circulaire, le projet ECO2 décontaminera jusqu’à 480 000 tonnes de résidus miniers annuellement pour le transformer en MgO, un minerai critique et stratégique identifié dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

« Tous les collaborateurs et partenaires du projet partagent une même passion pour créer un oxyde de magnésium de classe mondiale dans le respect de l’environnement. Le projet ECO2 est la concrétisation d’une nouvelle ère de l’industrialisation écologique et créera un nouveau pôle économique vert dans la région », a indiqué Paul Boudreault, administrateur d’ECO2 Magnesia et président de SIGMA Devtech, par voie de communiqué de presse.

« En plus de participer à un projet qui favorise l’économie circulaire et qui est structurant pour la région, nous pourrons valoriser les ressources déjà extraites de nos mines de façon écologique et sécuritaire ». soutient pour sa part Guy Bérard, président de 3R Minéral.

« Le projet ECO2 offre une solution réelle, concrète et viable à un enjeu écologique qui persistait depuis des décennies dans la région. Nous sommes fiers d’appuyer le projet ECO2 puisqu’il représente une conciliation exemplaire des principes du développement durable et de l’économie circulaire », a conclu Mario Groleau, président de la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante et maire de Tring-Jonction.

Rappelons qu'en mars 2021, dans le cadre du dévoilement des 25 initiatives retenues aux termes de l’appel de projets d’innovation et de vitrines en technologies propres lancé par le gouvernement du Québec en 2019, le projet ECO2 Magnesia a obtenu une aide financière de 2M$ pour la phase finale de démonstration de son projet de revalorisation minière.