Un bel été pour l'équipe de la Patrouille Verte de la MRC Robert-Cliche

L’équipe de la Patrouille Verte de la MRC Robert-Cliche dresse un bilan positif de sa saison estivale 2021.

Intervenus auprès des citoyens et des commerçants, les deux agents ont réalisé différentes activités pour sensibiliser et informer sur la saine gestion des matières résiduelles.

Les deux agents patrouilleurs, Jordan Pépin et Josiane Grenier, ont inspecté au total 3 626 bacs bleus, soit 42 % des bacs de recyclage présents dans les dix municipalités de la MRC Robert-Cliche. De ce nombre, 32 % ont présenté une non-conformité dans son contenu. Les observations les plus fréquentes ont relevé la présence de plastique numéro 6, de papier essuie-tout ou encore de matières textiles. De l’information a été livrée aux propriétaires afin de les accompagner dans une gestion adéquate des matières résiduelles.

L’été 2021 aura également permis la livraison d’une soixantaine de composteurs domestiques à différents citoyens à la suite de formations offertes sur le sujet. Des sacs de collations réutilisables ont été distribués au défilé de la Fête nationale à Beauceville afin de promouvoir la réduction de déchets alimentaires. La Maison des Jeunes de la MRC Robert-Cliche et les camps de jour de sept municipalités ont bénéficié de différents ateliers thématiques : cuisine avec des aliments en vrac et de saison, formation sur le compostage, présentation de l’application de tri « Ça va où ? », création à base de matières recyclées, etc.

Un concours du « meilleur recycleur » a été mis en place et un total de 16 familles ont participé. Des capsules de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire ont aussi été diffusées sur les réseaux sociaux avec la collaboration de divers organismes locaux.

Le préfet Jonathan V. Bolduc a ainsi commenté : « On le sait, le succès qu’on aura en protection de l’environnement dépend d’une foule de petits gestes et ça demande la contribution de tous. Cette initiative de Patrouille Verte apporte déjà des résultats, et ce, avec un seul été à son actif. Vu aussi les bons commentaires reçus de la part de citoyens, il est fort probable que nous répétions l’expérience l’été prochain. »

Le projet sera de retour pour la saison estivale 2022.