Laissez vos feuilles mortes sur votre pelouse

L’automne rime souvent avec le ramassage des feuilles mortes sur les pelouses pour plusieurs propriétaires. Toutefois, des organismes pour la protection de l’environnement recommandent de laisser une ou deux couches de feuilles sur le sol pour le bien de votre terrain.

Selon, Conservation de la nature Canada(CNC), ne pas s’évertuer à retirer les feuilles est un petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité sur votre terrain de bien des manières. Il y plusieurs insectes, dont certains pollinisateurs, et d’autres animaux sauvages, qui trouvent refuge dans votre cour pour l’hiver et cela leur permet un endroit digne de ce nom.

Claude Drolet, chargé de projets à Conservation de la nature Canada au Québec, indique qu’« un grand nombre d’animaux, notamment des crapauds, des grenouilles et certaines espèces de papillons de jour et de nuit ont évolué pour pouvoir passer l’hiver sous un tapis de feuilles, explique-t-il. Ces feuilles constituent une couche isolante qui les protège des grands froids et des fluctuations de la température durant la saison hivernale. »

Les feuilles qui se décomposent vont enrichir le sol et combattront les mauvaises herbes en se transformant en un paillis naturel. Par contre, les épais tas de feuilles peuvent étouffer la végétation. Il faut s’assurer d’en laisser une mince couche.

Lorsque les feuilles se décomposent, une partie du carbone qu’elles contiennent est emmagasinée dans le sol. « Même si c’est une très bonne chose que les villes se dotent de programmes de collecte et de compostage des feuilles mortes, nous pouvons tout aussi bien en laisser se décomposer naturellement sur place et contribuer à la santé de nos jardins », explique M. Drolet.

Plusieurs choses peuvent aider les espèces de votre cour à traverser la froide saison, comme les tiges de végétaux et les branches mortes qui servent d’habitat.

« Les oiseaux peuvent aussi profiter de votre jardin pendant la saison froide. En effet, les fruits et les graines qui restent sur les fleurs et les buissons représentent une source d’alimentation d’une grande importance qui permet à de nombreux oiseaux chanteurs, comme les chardonnerets, les geais et les mésanges, de survivre l’hiver. Fournir nourriture et abri à nos oiseaux et insectes indigènes est aussi important en hiver que le reste de l’année. »

Puisqu’environ 80 % de la population canadienne habite dans des villages ou des villes, la biodiversité des arrière-cours devient de plus en plus importante.

« Un nombre grandissant d’études démontrent que le contact avec le monde naturel est essentiel à la santé et au bien-être, affirme M. Drolet. Nous avons au Canada certains des derniers espaces de nature sauvage de la planète, mais pour nombre d’entre nous et nos enfants, établir une relation avec la nature commence à la maison. »

Faits saillants

• La nature urbaine devient de plus en plus importante en raison de la perte d’habitats en dehors des villes.

• Les feuilles se décomposent sur votre terrain comme elles le feraient en forêt. Vous pouvez les considérer comme un engrais et une source de nutriments pour votre pelouse, à condition qu’elles ne forment pas un tapis trop épais.

• Ne laissez pas d’épaisses couches de feuilles sur votre pelouse, car elles peuvent l’étouffer et l’endommager ; une couche mince aura de meilleurs résultats.

• Testez cette approche en laissant un mince tapis de feuilles sur une petite partie de votre pelouse. Vous remarquerez que les feuilles se décomposent naturellement comme elles le feraient dans une forêt, année après année.

• Si vous tenez à ramasser des feuilles, ajoutez-en à vos plates-bandes, dans votre potager et à la base des arbres et arbustes pour les protéger du cycle de gel-dégel.

• Retirez les feuilles près des fossés et égouts pluviaux pour éviter qu’elles deviennent détrempées et qu’elles représentent un danger en gelant. Ramassez les aiguilles de pin, car leur acidité endommage votre pelouse et votre toiture.