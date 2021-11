Déploiement de 35 autobus scolaires électriques en Beauce

L'entreprise québécoise Girardin, un fabricant d'autobus de Drummondville, vient de signer une entente avec Autobus des Érables, de Saint-Georges-de-Beauce, et l’entreprise familiale Autobus Landry de Sainte-Marie-de-Beauce, pour l'achat de 35 autobus scolaires électriques.

Cette entente s’échelonnera sur une période de trois ans et débutera par l’acquisition de 21 autobus scolaires électriques Blue Bird Vision EV de 72 passagers et deux Micro Bird G5e de 30 passagers pour l’année scolaire 2021/2022. Le contrat prévoit un accompagnement complet pour le déploiement de ces véhicules et l’implantation d’infrastructures de recharge.

Les écoles du territoire du Centre de services scolaires de Beauce-Etchemin qui en bénéficieront se retrouvent dans les municipalités de Frampton, Scott, Saint-Elzéar-de-Beauce, Vallée-Jonction, Saint-Georges, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Côme-Linière.

L'entreprise Girardin évalue que ces véhicules contribueront à réduire de 9 600 tonnes les gaz à effet de serre (GES) dans la région de la Beauce pour la durée de vie des 35 autobus.

La transaction s’inscrit dans la foulée du programme d’aide financière contenu dans le plan pour une Économie Verte (PÉV) du gouvernement du Québec afin d’accélérer l’électrification du transport scolaire. Celui-ci met à la disponibilité des transporteurs une enveloppe budgétaire de 250,7 millions $ jusqu’à 2024 pour faciliter la transition. Le programme vise une transition de 65 % des autobus scolaires au Québec vers l’électrique d’ici 2030.

« Autobus Landry est fier de participer à cette transition importante en collaboration avec Girardin. Il s’agit d’une nouvelle étape qui nous permettra de réduire notre empreinte environnementale tout en continuant de transporter de façon sécuritaire les générations futures », a déclaré le président du transporteur, René Landry, par voie de communiqué de presse.

PHOTO — De gauche à droite, Michel Daneault, vice-président Ventes et Services – Est du Canada, Girardin; Claude-Andrée Caron, représentante aux ventes, Girardin; René Landry, président, Autobus Landry; Julie Lehoux, vice-présidente, Autobus Landry; Michel Labrie, directeur des ventes, Girardin.