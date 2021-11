Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique partout au Québec 

Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) vient d’annoncer le lancement de Climat de changement, une démarche qui vise à réduire les gaz à effet de serre (GES) et favoriser la résilience des communautés face aux changements climatiques dans chacune des régions administratives du Québec.

Climat de changement s’adresse aux décideurs et gestionnaires régionaux et au milieu municipal. Dans le cadre du projet, le CRECA mettra ainsi en place diverses initiatives dans le but de les outiller et de les accompagner, entre autres dans l’atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada d’ici 2050.

« Forte de ses trente ans de présence en Chaudière-Appalaches, le CRECA est une organisation bien outillée pour favoriser le partage d’expertise et faire rayonner les initiatives existantes en lutte et en adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale », a souligné Véronique Brochu, présidente du CRECA, par voie de communiqué de presse.

Pendant les trois prochaines années, le CRECA travaillera en concertation avec le milieu municipal sur plusieurs enjeux prioritaires, dont la mobilité durable régionale, la gestion des eaux pluviales et la planification municipale en adaptation aux changements climatiques.

Cette initiative est une démarche rendue possible grâce aux efforts du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) qui a obtenu un soutien financier du gouvernement du Canada de 3,9 millions de dollars sur trois ans pour l’ensemble des régions du Québec.

Climat de changement en bref

- Informer et sensibiliser les personnes clés des collectivités territoriales et les acteurs socioéconomiques du Québec;

- Favoriser le partage d’expertises régionales et faire rayonner des initiatives concrètes; - Accompagner les élu.e.s, les gestionnaires et les professionnel.le.s de milieux publics ou privés pour l’identification des enjeux sur lesquels ils/elles peuvent agir le plus efficacement et la mise en place de mesures efficaces ;

- Élaborer des outils et développer des ressources pour passer à l’action.

Rappelons que depuis 1991, le CRECA a pour mission de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise en environnement.