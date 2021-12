Plastiques agricoles: un enjeu d’actualité dans la région de la Chaudière-Appalaches

L'organisme AgriRÉCUP, les neuf MRC de la région de la Chaudière-Appalaches, les représentants de la Fédération de l’UPA régionale et le gouvernement du Québec collaborent activement afin de trouver des solutions viables à long terme permettant une saine gestion du plastique d’ensilage.

Une solution prometteuse de récupération du plastique d’ensilage existe et les agriculteurs de la région de la Chaudière-Appalaches peuvent la tester chez eux dorénavant.

En effet, près de 60 participants ont pu découvrir la méthode de compression à la ferme lors de deux démonstrations qui ont eu lieu à la Ferme Caprijol inc. à Saint-Gervais et à la Ferme G.I.R. inc. à Beauceville.

Les agriculteurs hôtes ont pu partager leurs expériences et faire part des avantages quant à l’utilisation d’un bac compresseur. Ceux-ci ont constaté que la récupération est plus efficiente, que le plastique est mieux préparé pour le recycleur, que les ballots prennent moins d’espace, que la manutention est facile, et que cela nécessite moins de déplacements aux sites de collecte.

« La majeure partie de nos déchets sont les plastiques d'enrubannage pour conserver le foin et nous avons enfin une solution réaliste et efficace pour le récupérer! Depuis que nous compressions notre plastique à la ferme, la quantité de déchets est réduite considérablement. Maintenant, notre (grosse) ferme génère environ la même quantité de déchets qu'une maison familiale » a mentionné, M. Jean-Philippe Jolin, copropriétaire de la Ferme Caprijol inc.

Pour plus d'informations sur les bacs compresseurs, les producteurs peuvent contacter AgriRÉCUP ([email protected]).

Les ballots de plastiques compressés peuvent être apportés dans les sites de collecte, qui sont de plus en plus nombreux. À l’heure actuelle, la région compte 16 sites de collecte, qui participent au projet sur une base volontaire. Il est recommandé de les contacter avant de vous présenter.

Voici la liste des endroits:

• Écocentre – Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud à Saint-Côme-Linière

• Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce

• Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie

• Location Dalji inc. à Saint-Isidore

• Meunerie de St-Frédéric inc.

• Écocentre de Disraeli

• Écocentre de L’Islet (Lamartine)

• Écocentre de Sainte-Perpétue

• L.E.T. à Armagh

• Avantis Coopérative Saint-Narcisse-de Beaurivage

• Écocentre de Saint-Flavien

• Quincaillerie Poulin, Lussier et filles inc. à Saint-Odilon-de-Cranbourne

• Écocentre de Beauceville

• Avantis Coopérative à Saint-Jean-Port-Joli

• Avantis Coopérative à Saint-François-de-la Rivière-du-Sud

• Covris Coopérative à Parisville.

Les partenaires du projet souhaitent réaliser en début d’année un sondage sur la gestion et l’élimination des plastiques agricoles auprès des agriculteurs. Cela permettra d'obtenir un meilleur portrait sur le recyclage des plastiques agricoles, les options de collecte courantes, les pratiques, les habitudes et les comportements à la ferme.

Rappelons qu'AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif vouée à la responsabilité environnementale par le biais d’une bonne gestion des déchets inorganiques agricoles. Les programmes d’AgriRÉCUP sont offerts partout au Canada. Ses programmes ont été imités à l’échelle internationale.