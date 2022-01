Le gouvernement du Québec reporte la mise en place de la consigne élargie, désormais prévue pour le printemps 2023.

La réforme de la consignation devait avoir lieu à partir de la fin 2022, mais les problèmes de main−d’œuvre causés par la pandémie incitent Québec à donner six mois de plus aux détaillants et aux différents organismes impliqués dans le nouveau système.

La nouvelle règlementation élargira la consigne aux contenants de boissons de 100 millilitres à 2 litres, qu’ils soient en plastique, en verre ou en métal. Les contenants faits de multicouches seront quant à eux soumis à la consigne deux ans après le déploiement du système.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Environnement Benoit Charrette mercredi matin lors d’une conférence de presse, où il a également indiqué que le nouveau système de collecte sélective sera graduellement déployé à compter de l’automne 2022 pour un déploiement complet au 1er janvier 2025.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne