Quelque 654 tonnes de tubulure récupérées en 2021

Environek a récupéré en 2021 quelque 654 tonnes de tubulure d'érablière, un sommet inégalé dans l’histoire de l’entreprise sociale, qui a ses installations à Saint-Malachie.

Cela représente une augmentation de 67,5 % par rapport à 2020. Du montant total récupéré, 281 tonnes provenaient de Chaudière-Appalaches. Le reste a été acheminé à partir de la Montérégie, le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent et l’Estrie.

Aux yeux du directeur général d'Environek, Lionel Bisson, cette hausse importante est un signe que le message de récupération porte de plus en plus au sein de la communauté des acériculteurs et acéricultrices au Québec.

« Au lieu de brûler ou d’encombrer les sites d’enfouissement avec les vieilles tubulures. Chez Environek, nous pouvons leur donner une seconde vie. Merci à ceux qui ont fait le choix de l’environnement, le choix de l’avenir. » de faire remarquer M. Bisson.

Il indique que l'entreprise, qui fait partie du groupe APTAS, peut recevoir encore plus de tubulures, « le double s’il le faut » car la capacité maximale de transformation des installations n'est pas atteinte.

Rappelons qu’année après année, c’est plus de 3 000 tonnes de tubulures d’érablières qui atteignent le maximum de leur durée de vie et qui doivent être remplacées partout au Québec.