Pluie verglaçante : aucun répit pour les Beaucerons

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, la Coopérative de fertilisation organique FERTIOR et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO) viennent de lancer leur projet Adaptation des entreprises de la Chaudière-Appalaches aux changements climatiques et soutien dans le processus de crédit carbone. Celui-ci, qui se déroulera jusqu’en mars 2025, consistera à accompagner 15 entreprises agricoles de la région afin d’augmenter leur résilience aux changements climatiques et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Les fermes participantes pourront également en apprendre davantage sur les opportunités qu’offrent les programmes de compensation de stockage du carbone.