Des solutions pour les problématiques de la rivière Samson

Les responsables du Comité de bassin de la rivière Chaudière COBARIC viennent de présenter un plan d’action aux municipalités riveraines de la rivière Samson, un affluent de la Chaudière, qui éprouvent des problématiques avec les débits de pointe et la sédimentation du cours d'eau.

La présentation des résultats a révélé plusieurs enjeux importants auprès des acteurs locaux, dont la gestion des eaux de pluie, l’état des infrastructures de voirie et l’état hydrogéomorphologique (lié à la forme et à la dynamique) des cours d’eau.

Les quatre municipalités du bassin versant de la rivière, soit Audet, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Ludger et Saint-Gédéon-de-Beauce, auront à réfléchir à la meilleure manière de procéder dans un futur proche selon les pistes de solution proposées par le COBARIC. Ce dernier reste disponible pour les soutenir dans leurs prochaines actions.

La situation terrain

En août et septembre 2021, le COBARIC a caractérisé le bassin versant de la rivière Samson. L’équipe terrain a donc observé et ciblé les causes des problématiques reliées aux débits de pointe et au transport sédimentaire. Grâce aux notes récoltées ainsi qu’aux photos prises, l’équipe a pu analyser les données et élaborer un plan d’action réaliste afin d’améliorer le réseau hydrique.

Ce projet répond aux préoccupations du milieu municipal concernant les débits de pointe et de charges sédimentaires sur la rivière Samson. Il a été rendu possible grâce à l’appui financier du Fonds bassin versant de la MRC du Granit (7 000 $) et celui des quatre municipalités affectées.

Rappelons que le COBARIC est un organisme qui a pour mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il favorise ainsi la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau de son territoire. Pour y arriver, l’organisme élabore un Plan directeur de l’eau, outil régional par excellence qui organise les actions selon leur priorité.

Légende de la photo: Vue aérienne de la rivière Samson. Grâce aux notes récoltées ainsi qu’aux photos prises, l’équipe a pu analyser les données et élaborer un plan d’action réaliste afin d’améliorer le réseau hydrique.