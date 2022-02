Un projet d'adaptation des fermes aux changements climatiques

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, la Coopérative de fertilisation organique FERTIOR et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO) viennent de lancer leur projet Adaptation des entreprises de la Chaudière-Appalaches aux changements climatiques et soutien dans le processus de crédit carbone.

Celui-ci, qui se déroulera jusqu’en mars 2025, consistera à accompagner 15 entreprises agricoles de la région afin d’augmenter leur résilience aux changements climatiques et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Les fermes participantes pourront également en apprendre davantage sur les opportunités qu’offrent les programmes de compensation de stockage du carbone.

Ce projet prolonge les efforts en cours dans la région par le projet Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur, un projet provincial qui vise également à favoriser une meilleure adaptation des fermes aux changements climatiques. L’accompagnement des entreprises participantes sera effectué en partenariats avec les conseillers en agroenvironnement de la région.

« Nous souhaitons développer la proactivité de la Chaudière-Appalaches en matière de changements climatiques, de sorte à ce quelle devienne une référence pour d’autres régions du Québec » affirme Isabelle Lessard, agronome à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Suite à un diagnostic de résilience aux changements climatiques et un bilan de GES des fermes participantes, chaque entreprise élaborera un plan d’action en collaboration avec son conseiller pour déterminer les pistes d’actions potentielles pour contribuer à lutter contre les changements climatiques.

Une fiche synthèse dressera un portrait des mesures d’adaptation aux changements climatiques et de réduction de GES qui sont à envisager pour la région de la Chaudière-Appalaches. Une fiche technique qui décrira le processus de délivrance des crédits compensatoires en fonction des activités de réduction et d’absorption des GES possibles sera également partagée aux participants et diffusée au public.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de conscientisation du secteur agricole aux changements climatiques. « Les changements climatiques sont devenus une réalité et nous devons nous en préoccuper. Un moment de réflexion et un plan d’action doivent être entrepris dès maintenant par les producteurs agricoles, pour assurer la santé financière des fermes, la sécurité alimentaire et la qualité de l’environnement » avance Marie-Christine Gauvreau, agronome à la Coopérative de fertilisation organique FERTIOR.

Les productrices et producteurs agricoles intéressés à participer au projet sont invités à contacter Isabelle Lessard ([email protected] ou au 418 228-5588) à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du volet 2 du programme Prime-Vert.