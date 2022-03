Ville de Saint-Georges distribuera 100 arbres

Les municipalités de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon viennent d'adopter leur plus ambitieux projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). L'annonce a été faite jeudi par les maires de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon, Gilles Lehouillier et Olivier Dumais, ainsi que le président du comité de gestion des matières résiduelles et président de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière, Serge Bonin.