Vingt-quatre heures de fortes pluies à venir en Beauce

Jusqu’à présent, la Beauce a connu une météo printanière clémente, mais qui a bien changé aujourd’hui avec l’arrivée de la pluie. D’ailleurs, Environnement Canada en annonce jusqu’à demain matin.

Selon leurs données, on en prévoit 15 à 25 millimètres de pluie supplémentaire. Cela peut paraître peu, mais cela est assez pour faire gonfler les cours d’eau et causer une accumulation d’eau sur les routes.

Le site Internet de MétéoMédia annonce au courant de la journée un 10 à 15 mm de pluie. Durant la nuit, on pourrait y attendre 5 à 10 mm.

Jusqu’à maintenant les Beaucerons se sont évité les inondations, mais nous sommes toujours en période de dégel et le niveau de la rivière Chaudière est plus élevé et le débit d’eau plus important.

D'ailleurs, c'est à pareille date en 2019, que la rivière était sortie d'un seul coup de son lit causant les pires inondations des dernières années. À la différence cette année, c'est que le couvert de glace est complètement parti.