Un nouveau toit vert au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a inauguré ce 23 mai son toit vert au-dessus du bâtiment principal, en collaboration avec le Comité environnement responsable (CER), le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE), la Fondation du Cégep et le Service aux étudiants .

Cet engagement envers le développement durable permettra de réduire les ilots de chaleur grâce à la plantation de fleurs, de légumes et de fines herbes.

« Le toit vert est l’un des projets phares du CBA. La question du développement durable fait partie de nos priorités et nous sommes fiers de voir enfin ce projet se concrétiser d'autant plus qu'il s’inscrit dans les valeurs de notre Plan stratégique. Nous sommes déterminés à continuer notre virage vert afin de poursuivre notre engagement d’écoresponsabilité et d'améliorer la qualité de vie de nos étudiantes et étudiants », a fait valoir Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Le toit vert du Cégep permettra aussi de sensibiliser les étudiants à l’autonomie alimentaire et de développer leurs compétences en planification et entretien d’un potager.

Ce sont les étudiants membres du CER et inscrits à l’activité de jardinage qui auront accès au toit pour entretenir les plants qui seront placés en pots.

Un système d’irrigation y est installé pour faciliter l’arrosage des plantes exposées plus intensément au soleil et aux vents. La récolte des légumes et des fines herbes sera redistribuée entre les participants et dans la communauté collégiale.

Un projet né il y a 4 ans

C’était en 2018 que le Cégep Beauce-Appalaches avait aménagé une terrasse sur le toit en vue d’y installer un espace vert suite à une demande du CACE.

Grâce au soutien de la Fondation, cette terrasse de 1 085 pieds carrés a été créée pour permettre aux étudiants du CER d’y cultiver des légumes et fines herbes.

Ce projet a pour objectif de répondre à l’orientation 2.6 du plan stratégique : élaborer et implanter une approche audacieuse de développement durable au Cégep.