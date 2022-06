Des conférences acéricoles et des journées terrain

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB Services acéricoles) a préparé deux conférences acéricoles et des journées terrain à l’intention des acériculteurs de la région, en collaboration avec le Réseau AgriConseils.

La première, Démarrer et entretenir une plantation d’érables, aura lieu le mercredi 15 juin, 19 h, dans la grande salle du restaurant le Baril-Grill, 1390 boul. Dionne à Saint-Georges. La deuxième conférence, intitulée Limiter les plantes envahissantes en érablières, aura lieu à l’Hôtel-motel la Différence, 425 Cameron à Sainte-Marie, le mercredi 29 juin à compter de 19 h. La conférencière est Anne Boutin, ingénieure forestière, conseillère acéricole à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB Services acéricoles)

L’entrée à ces deux conférences est gratuite, mais l’inscription à l’entrée est obligatoire. De plus, les producteurs acéricoles qui possèdent un Numéro d’identification ministériel (NIM) du MAPAQ sont priés de le fournir à l’inscription. Pour plus d’information, on communique au 418 228-5110 ou, sans frais, 1 800 366-5110, poste 114 ou 121.

Des exemplaires du Guide d’aménagement des érablières, dont Anne Boutin est co-auteure, seront disponibles sur place. Une bonne occasion pour les producteurs acéricoles de se le procurer en épargnant sur les frais d’expédition par la poste.

Journées terrain

Une première journée terrain sur les plantations a eu lieu à la plantation Faucher de Saints-Anges, le vendredi 27 mai, animée Michaël Cliche, ing.f., conseiller acéricole à l’APBB. La prochaine activité terrain sur les plantations aura lieu le samedi 24 septembre, en un lieu à déterminer. Les journées terrain en lien avec les plantes envahissantes auront lieu le 15 juillet et le 2 septembre, en des lieux qui sont aussi à déterminer. Plus d’information à venir à ce sujet.