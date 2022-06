Nous sommes officiellement en été!

Aujourd’hui est la journée où le soleil reste levé le plus longtemps permettant aux gens de profiter de cette luminosité énergisante. C'est aussi le début officiel de l'été.

En effet, nous sommes le jour du Solstice qui est un évènement astronomique qui se produit lorsque la position du Soleil, vu de la Terre, atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction de l’équateur.

Qui dit période d’ensoleillement plus long, ne veut pas dire la journée la plus chaude de l’année. Bien que la planète absorbe davantage de chaleur en cette journée, cela prendra plusieurs semaines avant qu’elle la libère. D’ailleurs, en Beauce il fait 23 degrés Celsius, alors qu’on attend en haut de 25 cette fin de semaine.

Journée la plus heureuse

Le jour du Solstice pourrait être le jour le plus heureux selon une étude de l’université Cornell. Les chercheurs ont parcouru les gazouillis sur Twitter d’environ 2 millions d’utilisateurs à travers la planète. Il a été observé que plus les journées sont longues, plus les messages qu’on y trouve ont un ton positif. Les résultats indiquent également que les gens débutent leur journée de manière plus positive pour ensuite s’approcher du négatif à la fin.

Changement radical de météo

Selon des spécialistes, la deuxième moitié de la saison estivale devrait remettre le sourire aux Québécois après un mois de juin qui n’a cessé d’être capricieux.

Jusqu’à la mi-juillet, la météo devrait ressembler aux dernières semaines, mais après la chaleur et l’humidité devraient arriver et rester pour le reste de l’été.