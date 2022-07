Un recensement de l'omble de fontaine près du Lac-Mégantic

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) débute un projet de caractérisation de la population d’ombles de fontaine (truite mouchetée) dans les bassins versants des rivières aux Araignées et Bergeron près de Lac-Mégantic.

Durant quatre jours, l’équipe parcourra ces cours d’eau et fera l’inventaire des populations piscicoles grâce à des pêches électriques.

Le secteur de la Zone d’exploitation contrôlée (Zec) Louise-Gosford sera également parcouru. Le COBARIC a préalablement obtenu un permis scientifique du MFFP pour réaliser ces pêches qui sont sécuritaires pour les poissons.

L’ensemble des prises sont identifiées, dénombrées et mesurées, avant d’être remises à l’eau. Les dernières pêches électriques dans ce secteur datant de 2007, cet exercice permettra de mettre à jour les connaissances piscicoles de ces secteurs, notamment pour les populations d’ombles de fontaine.

En effet, cette espèce prisée des pêcheurs suscite également l’intérêt de l’organisme, car elle représente un bon indicateur de la qualité de l’eau. Ainsi, l’amélioration des connaissances sur les populations piscicoles permettra de mieux planifier des interventions visant à conserver voire accroître les populations d’ombles de fontaine. L’amélioration de l’habitat de l’omble de fontaine dans les prochaines années est un des objectifs du COBARIC et ses partenaires pour le bassin versant du lac Mégantic.

Le projet bénéficie d’une aide financière d’Héritage Faune, la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui promeut la conservation et la mise en valeur des espèces et des habitats fauniques.