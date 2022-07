Le plus petit nombre de feux pour un mois de juin en 40 ans

Au cours du dernier mois, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a combattu le plus petit nombre d’incendies recensés pour un mois de juin depuis que des données uniformes sont comptabilisées, soit 1984.

Ainsi, seulement 10 feux ayant affecté une superficie de 0,1 hectare ont pris naissance dans la Zone de protection intensive. Il faut remonter à 2008 pour retrouver une année similaire avec 18 incendies. Depuis les 10 dernières années, la moyenne des feux enregistrés en juin est de 87,7 sur une superficie de 10 007,7 hectares.

Le mois de juin a été ponctué par le passage régulier de plusieurs dépressions ayant balayé la province chaque semaine. Cela ne permettait pas aux combustibles de s’assécher entre deux passages de pluie. Ces dépressions ont entrainé plus de pluie qu’à l’habitude sur presque toute la province, ainsi que des températures plus basses et des humidités relatives plus élevées que les normales de saison.

Les causes d’incendies répertoriées sont attribuables, dans une proportion de 90%, au facteur humain. Notons également que dans 40% des cas, ces incendies ont été allumés dans le cadre d’activités récréatives.

Dans la Zone nordique, la SOPFEU a recensé 12 incendies survenus au cours du mois de juin 2022. Rappelons que dans cette zone, la SOPFEU assure une surveillance, mais qu’elle ne combat que les incendies qui menacent des communautés ou des infrastructures stratégiques. Seulement deux de ces incendies ont fait l’objet d’activité de suppression du feu.

Prudence en période estivale

La SOPFEU rappelle que l’arrivée de l’été marque le retour de certaines activités récréatives comme la pêche, la randonnée et le camping. La prudence est de mise lorsque le feu est utilisé pendant ces activités en forêt.

Bon an mal an, les feux de camp sont responsables d’environ 60 incendies de forêt. Pour éviter une telle situation, la SOPFEU recommande d’utiliser un foyer muni d’un pare-étincelles ou de faire son feu de camp dans un endroit bien dégagé, sur un sol de terre battue, de sable ou de gravier ne contenant aucune matière combustible. Il est également recommandé de garder de l’eau à proximité pour éteindre son feu de camp.

Avant de quitter les lieux, il faut s’assurer d’éteindre le feu complètement avec de l’eau ou du sable. Il faut bien remuer les cendres et recommencer au besoin jusqu’à ce qu’il soit possible de toucher les cendres avec la main.

Si le danger d’incendie varie d’élevé à extrême ou s’il y a du vent, il vaut mieux s’abstenir de faire un feu afin d’éviter qu’il se propage à la forêt environnante.