Le ciel à travers la lentille de Philippe Moussette

Philippe Moussette, président du club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge, a réalisé plusieurs images du ciel durant la nuit dernière.

Il était alors au parc des Laurentides avec Olivier Martin. Ainsi, l'ancien président de l'Observatoire du Mont Cosmos à Saint-Elzéar-de-Beauce a pu profiter de voir une aurore boréale.

« Nous avion une faible chance de voir une aurore, donc moi j'avais comme but de prendre la région de la Bulle puisque nous étions au nord de Québec. J'avais amener ma 300mm pour faire cette bulle et ma pince de homard. Aussi j'ai fais une photo de la voie lactée et la petite aurore juste avant le levé de la lune vers minuit... enfin une belle soirée », a-t-il indiqué dans un courriel envoyé à EnBeauce.com.

Découvrez ses magnifiques photographies.