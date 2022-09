C'est l'automne!

Depuis hier, 21 h 03, nous avons officiellement laissé l’été derrière nous pour passer à la saison des belles couleurs, l’automne. En effet, il s’agissait de l’équinoxe.

Rappelons que l’été a été chaud au Québec et que selon les experts de MétéoMédia, la nouvelle saison sera plus chaude que la normale.

Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, mais le plus important est La Niña. Les eaux du Pacifique équatorial seront très froides et ce phénomène est observé depuis trois années consécutives. Ce serait du jamais-vu en 20 ans.

Le Québec ne sera pas épargné par de nombreuses précipitations. La première moitié aura le droit à quelques orages. Tandis qu’à la deuxième moitié on parlera de passage de gros systèmes apportant beaucoup d’humidité.

Il y a également comme tous les ans le passage de systèmes tropicaux qui apportent beaucoup de pluie et de forts vents. D’ailleurs, Environnement Canada surveille de très près l’ouragan Fiona qui approche des côtes atlantiques et de l’est du Québec. On parle d’une tempête post-tropicale violente.

Rappelons également que dans un mois, le Québec changera d’heure pour celle d’hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre.