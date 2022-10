Les coccinelles asiatiques envahissent la région

Peut-être avez-vous remarqué dans la dernière semaine une présence importante de coccinelles asiatiques dans la région. Cette année, la population est beaucoup plus importante qu’à l’habitude, et ce partout dans la province.

Selon les experts, ce serait dû aux conditions climatiques printanières et l’abondance de nourriture si elles sont plus nombreuses. Cet insecte se nourrit de pucerons qui seraient très présents cette année.

Cette espèce de coccinelles a été introduite aux États-Unis dans les années 80 pour protéger les vergers contre les insectes ravageurs, particulièrement contre les pucerons. Elles ont finalement immigré vers le nord, jusqu’à notre pays. Maintenant, on la retrouve partout au Québec.

Si on la remarque en plus grande quantité, c’est que comparativement aux variétés indigènes, elle est plus grosse (5 à 8 mm), plus vorace et plus féconde.

C’est à l’automne qu’elles se réunissent sur les murs des maisons et tenter de se faufiler à l’intérieur pour s’abriter du froid. Tandis qu’au printemps, elles chercheront plutôt à sortir et à se diviser.

Solutions pour les tenir à distance

Afin d’éviter de se retrouver avec une infestation de cette bestiole, il est conseillé de calfeutrer les trous et les fissures sur les façades les plus exposées au soleil. De garder les moustiquaires des portes et des fenêtres en bon état et de doter les conduits et les évents extérieurs de clapets ou de grillages appropriés. Finalement, vous devriez vérifier l’étanchéité des cadres de porte.

Si malgré tout vous vous retrouvez avec des coccinelles un peu partout dans votre demeure, l’aspirateur sera votre meilleur allié. Vous pouvez les aspirer, ensuite scellez et jetez le sac.

Il est déconseillé d’utiliser des pesticides, car leurs cadavres risquent d’attirer d’autres insectes dont vous n’avez pas envie.

En avez-vous chez vous?