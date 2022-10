Les castors du parc Veilleux seront délogés

Depuis quelques années, des castors se sont installés dans les étangs du sentier nature du parc Veilleux, et aujourd'hui, leur population devient un réel problème pour la conservation des arbres. C'est pourquoi, la Ville de Saint-Georges mandate un piégeur pour les capturer.

Cette augmentation importante a eu pour conséquence que de nombreux arbres ont été rongés et abattus par les castors, en plus de menacer le patrimoine forestier et la sécurité des marcheurs. Les castors rongent le tronc des arbres de façon progressive et en affaiblissant la base des arbres, ceux-ci risquent de tomber à tout moment sous la force des vents.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons dû trancher. Nous avions 3 choix soit de ne rien faire et de nous retrouver dans quelques années avec un parc dénudé d’arbres, soit de piéger une partie de la population de castors et que les dommages demeurent une problématique constante ou soit de piéger l’ensemble de la population des castors dans ce secteur. C’est pourquoi nous optons pour ce dernier choix afin de garantir la protection du parc, de ses arbres et surtout la sécurité des utilisateurs », d’indiquer le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin.