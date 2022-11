Près de 5000 espèces à risque de disparition au Canada

Bien que l’on ait pu croire que l’hiver était bel et bien installé dans la région, Dame nature a décidé que demain la pluie prendrait le relais et c’est de bonnes quantités qui sont attendues. Selon Environnement Canada, on prévoit entre 20 et 25 millimètres de pluie avec le passage d’un système dépressionnaire. De plus, des vents pouvant ...