L'hiver est grand

C'est mon cinquième hiver canadien et les paysages enneigés m'émerveillent toujours.

Les branches lourdes des arbres après une grosse tempête de neige, les champs blancs qui semblent n'avoir aucune fin, les flocons bien dessinés qui tombent du ciel. Tout est admirable durant ces journées-là.

Les dimensions, l'espace, tout paraît encore plus grand en blanc. C'est comme s'il n'y avait plus aucune limite, plus de frontières, juste la Terre. Native de la France, j'en ai vu de beaux paysages de montagnes enneigés, mais ce n’était pas grand comme ça.

De toute façon, printemps, été, automne ou hiver, l'immensité du Canada reste épatante pour une Européenne comme moi.