Tempête hivernale : la Beauce pourrait être légèrement épargnée

Bien que l’on annonce partout au Québec, dès ce soir, des vents très forts, de la pluie et de la neige en grande quantité, la Beauce ne sera pas autant touché que d’autres régions.

En effet, la neige ne devrait pas débuter avant le milieu de la nuit d’aujourd’hui. Les grands vents sont attendus en début de la matinée de vendredi et de la pluie pourrait venir s’ajouter en après-midi.

Selon Météo Média, on annonce entre 15 et 20 mm de pluie et près de 5 cm de neige pour vendredi. Malgré tout, les vents de plus de 80 km/h pourraient causer des pannes d’électricité et rendre la visibilité sur les routes plus difficile. De plus, une chute très abrupte de la température est attendue vendredi soir ce qui pourrait rendre les surfaces glissantes.

Dès samedi, le calme reviendra comparativement à d’autres endroits au Québec qui devront subir encore les vents.

Pensez à planifier vos déplacements à l’avance en cette période des fêtes, car les conditions routières seront difficiles.

Sécurité publique Canada encourage les gens à se préparer et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche.