Nos paysages protégés en Chaudière-Appalaches

La SNAP Québec est fière d’annoncer la conclusion d’une entente financière de 218 750 $ avec le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) pour la constitution d’un dossier de demande de reconnaissance de deux aires protégées.

Ce financement permet au CRECA de relancer la mobilisation régionale autour de la création d’un réseau écologique fort en Chaudière-Appalaches. Les territoires visés par la demande de reconnaissance sont situés dans le Parc régional du Massif-du-Sud et dans le Parc des Appalaches (secteur lac Talon).

Ces deux secteurs se démarquent par la beauté de leurs paysages et la rareté de leurs milieux naturels. Dans l’éventualité où ces territoires seraient protégés, ils permettraient la consolidation d’aires protégées existantes dans ces secteurs, et ce, dans une région où moins de 2 % du milieu continental est protégé et où les grandes parcelles de terres publiques sans activités industrielles sont rares. Elles permettraient également d’assurer une meilleure connectivité écologique entre ces deux secteurs, essentielle pour l’adaptation des espèces aux changements climatiques et où l’on retrouve des vieilles forêts d’une grande richesse.

« On retrouve plus d’une dizaine d’espèces menacées ou en voie de disparition dans les secteurs du Massif du Sud et du lac Talon combinés, dont la grive de Bicknell, la chauve- souris argentée et la paruline du Canada. La création de ces nouvelles aires protégées permettra de favoriser la protection des habitats de ces espèces rares », Josée Breton, directrice générale du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).